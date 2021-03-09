Девять человек стали подозреваемыми по уголовному делу о перекрытии дорог в Челябинске

В Челябинске еще четыре человека стали подозреваемыми по уголовному делу о перекрытии дорог во время несанкционированной акции 31 января.

Таким образом, в деле уже девять подозреваемых. Еще двоих допросили в статусе свидетелей. У некоторых из фигурантов прошли обыски, сообщает "ОВД-Инфо".

Как ранее сообщило Накануне.RU, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального. После акции протеста полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Одним из подозреваемых по делу стал координатор штаба Навального в Челябинске Артем Яумбаев.