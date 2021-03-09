Война властей Китая с основателем Alibaba напугала китайских предпринимателей

Давление властей Китая на основателя Alibaba Джеком Ма напугало китайских предпринимателей, пишет Bloomberg Businessweek.

Это может помешать планам Пекина стать мировым лидером в технологическом секторе, что ударит по экономике, предупреждают эксперты.

Руководитель одного из стартапов заявил, что больше не хочет добиваться масштаба бизнеса, сравнимого с Alibaba, так как опасается нежелательного внимания со стороны правительства. Другой бизнесмен решил отказаться от публичных выступлений и захотел развивать свое дело, связанное с робототехникой, за пределами страны, сообщает Forbes.

Инвесторы и бизнес обеспокоены отсутствием прозрачности и жестким подавлением инакомыслия. Собеседники издания заявили о необходимости умерить амбиции и дважды подумать, прежде чем войти в стратегически важные отрасли.

Напомним, отношения Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в преддверии IPO его компании Ant Group Ма выступил с критикой экономической политики Китая. В отношении бизнесов Ма было начато антимонопольное расследование, самого его вызвали для разбирательств в регулирующие органы, а размещение на биржах в итоге пришлось отменить.

На некоторое время Ма перестал появляться на публике, чем породил массу версий, в том числе конспирологических – о давлении со стороны китайских властей. Другие наблюдатели утверждали, что он сам решил "затаиться", чтобы не вызвать дополнительного раздражения у властей КНР.