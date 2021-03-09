09 Марта 2021
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Василий Тихонов, Альберт Шаяхметов (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

Главу Нижневартовска познакомили с местным бизнесом: от COVID-реабилитации до выпечки хлеба

Глава Нижневартовска Василий Тихонов познакомился с работой трёх представителей малого и среднего предпринимательства. В частности, он побывал в клинике восстановительной ортопедии и неврологии "Движение". Её руководитель Альберт Шаяхметов отметил, что при поддержке муниципалитета во втором полугодии откроется новый медицинский центр, в котором смогут пройти реабилитацию пациенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также граждане, перенесшие COVID-19, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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"Мы рады, что нам выделили помещение из фонда муниципального имущества в центре города с льготной арендой. Купили новое оборудование, делаем ремонт, готовимся к получению лицензии, - сказал Альберт Шаяхметов. – Наша клиника работает в городе с 2007 г. Мы занимаемся не только диагностикой, профилактикой и лечением, также изготавливаем технические средства реабилитации для пациентов разного возраста – ортез и тутор. Приём пациентов ведут высокопрофессиональные опытные специалисты. Сегодня трудятся шесть врачей. С открытием центра штат увеличится".

Планирует развитие и коллектив пекарни "Мамин хлеб". По словам бизнесмена Рузалии Галиевой, первую выпечку горожанам предложили в августе 2019 г. Сегодня под её руководством выпекают более 70 видов хлебобулочных изделий.

"Очень гордимся тем, что у нас есть постоянные покупатели, - поделилась Рузалия Галиева, - Нам можно позвонить, сделать предварительный заказ. Когда началась пандемия, мы организовали службу доставки. Вечером мы практикуем распродажу продукции со скидкой, потому что у нас всегда должно быть всё свежее. Больше всего вартовчане любят самсу, пирог с курицей и картошкой, пользуется спросом также сладкая выпечка с фруктовой и ягодной начинкой".

Хлеб, пекарня, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Благодаря высокому качеству продукция пекарни завоевала спрос жителей, предпринимателю за последний год удалось на 30% увеличить обороты по производству. В феврале открылась вторая пекарня, где работают шесть сотрудников. В планах – открытие еще одной пекарни и расширение ассортимента хлебобулочных изделий. По словам Рузалии Галиевой, в 2019-20 гг. малое предприятие получало субсидии на затраты, связанные с покупкой оборудования, арендой помещения, приобретением сырья.

Еще одной точкой рабочей поездки главы муниципалитета стала творческая студия цветов и декора "Бархат". Как рассказала бизнесмен Ксения Бруховская, в условиях недопущения распространения коронавирусной инфекции было принято решение перепрофилировать ведение бизнеса на дистанционный формат, а также внедрить курьерскую службу по доставке товаров.

"Сегодня мы не просто делаем праздничные букеты и композиции из живых цветов с соответствующей атрибутикой, а позиционируем студию с творческой точки зрения. Мы организуем благотворительные мастер-классы по декорированию для молодых мам, лиц с ограниченными возможностями, а также проводим видеоуроки на сайте нашей организации", - сказала она.

Цветы, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Пандемия коронавируса значительно скорректировала работу бизнеса, отметил мэр.

"Наши предприниматели – большие молодцы. Они творчески мыслят, чутко реагируют на ситуацию, стараются искать выход и готовы перестраиваться. Мы убедились, что меры поддержки разного уровня "работают", и они востребованы в предпринимательской среде. Важно всегда, но особенно – сегодня, чувствовать состояние бизнеса, чтобы понимать достаточно ли мы для него делаем", - сказал Тихонов.

Василий Тихонов, Альберт Шаяхметов(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Главу Нижневартовска познакомили с местным бизнесом: от COVID-реабилитации до выпечки хлеба

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Теги: Альберт Шаяхметов, Рузалия Галиева, Ксения Бруховская, Василий Тихонов



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