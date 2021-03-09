09 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Сочи умерла жительница Южного Урала, приехавшая с дочерью-инвалидом на лечение

В Сочи умерла жительница Нязепетровска, которая находилась там вместе с восьмилетней дочерью-инвалидом на лечении. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Алексей Текслер поручил оказать помощь семье.

Известно, что опекуном девочки станет ее старший совершеннолетний брат. Органы опеки Нязепетровска уже оформили все необходимые документы. В настоящий момент ребенку оказывается помощь специалистов.

"В настоящее время в Сочи вылетают брат и отец, чтобы забрать ребенка из санатория. Со стороны системы социальной защиты населения будет оказана комплексная поддержка, в том числе материальная помощь. При необходимости с семьей будет работать психолог", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

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В Сочи умерла жительница Южного Урала, приехавшая с дочерью-инвалидом на лечение

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Теги: лечение, Сочи, ребенок, смерть,



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