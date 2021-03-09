Юноши с отсрочкой от службы в армии смогут не проходить медкомиссию в военкомате

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий призывникам с действующей отсрочкой не проходить медкомиссию в военкомате.

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по обороне Андрея Красова, сегодня молодой человек должен пройти медосвидетельствование. "Но не всегда в случае его признания годным к службе призывная комиссия принимает решение о призыве. У значительной части есть отсрочки по семейным обстоятельствам или из-за учебы. Предлагается установить заявительный характер освидетельствования для таких граждан", - рассказал парламентарий.

Таким образом, медосвидетельствование для таких граждан сократится на 50%, а бюджет сэкономит порядка 850 млн руб.