В Югре началась серия банкротств нефтесервисных компаний

В Югре началась серия банкротств нефтесервисных компаний. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

Суды банкротят "КНГ-Сервис", "Нефтяную компанию Красноленинскнефтегаз", "ТМ-нефть" и "Сибирские Буровые Технологии", а в очередь кредиторов выстраиваются добывающие ВИНКи и финансисты. О многомиллионных требованиях заявили Сбербанк, "ВТБ Лизинг" и налоговые органы.

Изначально с иском в суд в отношении "КНГ-Сервис" обратилась Межрайонная ИФНС №3 по Югре. Она заявила о требованиях свыше 376,8 млн руб. После этого к иску присоединился "Сбербанк". Он потребовал от компании 319,6 млн руб.

Также "Сбербанк" потребовал долг в 319 млн руб. с "Нефтяной компании Красноленинскнефтегаз". Перед компанией "ВТБ Лизинг" эта организация накопила 194,3 млн долга. Перед ФНС - 80 млн руб. (третья очередь) и 11,8 млн руб. (вторая очередь). Арбитраж Югры рассматривает требования более чем на 451 млн к "НК Красноленинскнефтегаз" от ООО "Хорошая кредитная история".

"Под угрозой ликвидации оказалось более тысячи рабочих мест, которые обеспечивали в округе нефтесервисные компании. В данный момент некоторым компаниям удается продолжать деятельность, в том числе погашать долги по зарплате и налогам, и даже вести переговоры о новых контактах по бурению и строительству нефтяных скважин. Суды тем временем фиксируют сомнительные сделки на сотни миллионов с аффилированными структурами и изучают операции с оффшорами, которые уже стали основой для претензий практически на полмиллиарда рублей", - сообщает telegram-канал "Газ-Батюшка".

По данным канала, с одной стороны, в период пандемии первым в отрасли "погорел" нефтесервис - компании не имеют страховок от тяжелых экономических ситуаций. Но с другой стороны, компаниям выгодно банкротство, все долги спишутся, а потом переименуются, перерегистрируются.

"Нет компании - нет долгов. Иногда иного способа выкрутиться нет", - говорится в сообщении.