В Парке Маяковского в Екатеринбурге разбирают колесо обозрения

В Парке Маяковского в Екатеринбурге начался демонтаж старого колеса обозрения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, прежнее колесо работает с 1983 года, оно устарело не только технически, но и морально. Чтобы получить новый аттракцион и создать современное общественное пространство вокруг него, в сентябре прошлого года был организован сбор коммерческих предложений.

В экспертную комиссию вошли глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, директор Парка Маяковского Екатерина Кейльман, а также коммерческий, технический и арт-директор парка. Они оценивали полученные предложения по разным параметрам: техническим аспектам, внешним характеристикам, финансовым условиям, срокам установки и проекту благоустройства.

Всего поступило 12 коммерческих предложений. При этом проект не предполагает использование бюджетных средств, сразу же после запуска нового колеса парк сможет получать прибыль от его работы.

Планируется, что демонтаж аттракциона будет завершен за неделю. Кабинки и основание старого колеса будут размещены в хозяйственной части парка, затем их отправят в металлолом. К предстоящему лету на его месте появится новый аттракцион.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Екатерина Кейльман объяснила, почему новое колесо обозрения будет именно 35 метров в высоту.