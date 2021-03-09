09 Марта 2021
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Общество Свердловская область
ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

В Парке Маяковского в Екатеринбурге разбирают колесо обозрения

В Парке Маяковского в Екатеринбурге начался демонтаж старого колеса обозрения.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка, прежнее колесо работает с 1983 года, оно устарело не только технически, но и морально. Чтобы получить новый аттракцион и создать современное общественное пространство вокруг него, в сентябре прошлого года был организован сбор коммерческих предложений.

В экспертную комиссию вошли глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, директор Парка Маяковского Екатерина Кейльман, а также коммерческий, технический и арт-директор парка. Они оценивали полученные предложения по разным параметрам: техническим аспектам, внешним характеристикам, финансовым условиям, срокам установки и проекту благоустройства.

Всего поступило 12 коммерческих предложений. При этом проект не предполагает использование бюджетных средств, сразу же после запуска нового колеса парк сможет получать прибыль от его работы.

Колесо обозрения в Парке Маяковского в Екатеринбурге(2021)|Фото: пресс-служба Парка Маяковского

Планируется, что демонтаж аттракциона будет завершен за неделю. Кабинки и основание старого колеса будут размещены в хозяйственной части парка, затем их отправят в металлолом. К предстоящему лету на его месте появится новый аттракцион.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Екатерина Кейльман объяснила, почему новое колесо обозрения будет именно 35 метров в высоту.

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В Парке Маяковского в Екатеринбурге разбирают колесо обозрения

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Теги: Парк Маяковского, колесо обозрения, демонтаж, Екатеринбург



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