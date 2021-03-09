В Кремле скептически относятся к ковид-сертификатам для путешественников

Идея о введении сертификатов по COVID-19 для путешественников пока вызывает скепсис у российских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею.

Тем не менее, многие страны "работают над таким квазидокументом", сказал пресс-секретарь. По его словам, пока неясно, будут ли сертификаты унифицироваться, будут ли взаимопризнаваемы.

"Это, конечно, повод для активизации ковидной дипломатии", - цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, он переадресовал в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ вопрос о том, планируется ли пересмотреть отношение к необходимости введения паспортов вакцинации.

Ранее Песков заявил, что тема введения "паспортов вакцинации" в настоящее время обсуждается. При этом он отметил, что российские власти не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием такого документа.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента заявила, что введение подобных документов недопустимо, поскольку дискриминирует не привитых граждан.