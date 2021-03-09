09 Марта 2021
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Экономика В России Москва
(2005) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Банкам запретят проставлять галочки за заемщика в кредитных договорах

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий банковским организациям типографским способом отмечать (проще говоря – пропечатывать) "отметки согласия" в тех пунктах, которые еще не одобрены заемщиком.

Автор законопроекта Наталья Костенко сообщила, что клиенты банков заваливают Роспотребнадзор жалобами с требованием расторгнуть договор, в котором типографским способом проставлены галочки в некоторых графах. "В 2018 году только поступило более 23 тыс. жалоб. В основном навязывают страхование, а также не нужные информационные и юридические услуги", - рассказала депутат.

Она отметила, что граждане должны брать на себя ответственность за включение в договор тех или иных пунктов, поэтому законопроект предлагает запрет для кредитных организаций на проставление отметок заранее, вместо заемщика.

По словам члена комитета ГД по финансовому рынку Евгения Шулепова, заемщик должен выражать согласие только собственноручной подписью, отметками, проставленными только его рукой.

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Банкам запретят проставлять галочки за заемщика в кредитных договорах

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Теги: договор кредитования, заемщик, дополнительные услуги, навязывание услуг



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