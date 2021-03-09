09 Марта 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Место возгорания углеводородов, Обь, Югра (2021) | Фото: СибурТюменьГаз

Названы предварительные причины возгорания Оби в Югре

В Северо-Уральском управлении Ростехнадзора назвали предварительные причины возгорания Оби под Нижневартовском, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Руководствуясь опытом, накопленным Ростехнадзором, можно предположить следующие причины возникновения аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой", - говорится в сообщении управления.

Фактическая причина будет определена по итогам работы Комиссии по техническому расследованию аварии Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Объ протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По состоянию на 11.00 9 марта, остаточное давление на участке составляет 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечён, линейные краны закрыты.

Место возгорания углеводородов, Обь, Югра(2021)|Фото: СибурТюменьГаз

Место возгорания углеводородов, Обь, Югра(2021)|Фото: СибурТюменьГаз

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Названы предварительные причины возгорания Оби в Югре

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Теги: СибурТюменьГаз, возгорание, нефтепровод



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