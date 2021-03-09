09 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
Василий Московец (2015) | Фото: Накануне.RU

Гособвинение просит условные сроки для активистов "СтопГОК" по делу о поджоге на стройплощадке

В Сосновском районном суде Челябинской области прошли прения сторон по уголовному делу в отношении активистов движения "СтопГОК" Василия Московца и Гамиля Асатуллина, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил Василий Московец, прокурор запросил для него и для Гамиля Асатуллина по 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года, для Евгения Медведева – 1,5 года условно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент с поджогом дров на промплощадке строительства Томинского ГОКа произошел в ночь на 11 сентября 2017 года. Сотрудники охраны предприятия и полицейские задержали тогда Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева, которые якобы пытались сжечь складированные дрова. В движении "Стоп-ГОК" заявили о провокации. В сентябре 2018 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда вернула уголовное дело прокурорам. Через три месяца обвинение в подстрекательстве к хулиганству было предъявлено лидеру "Стоп-ГОК" Василию Московцу.

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Гособвинение просит условные сроки для активистов "СтопГОК" по делу о поджоге на стройплощадке

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Теги: Василий Московец, уголовное дело, Томинский ГОК, обвинение, суд, прения,



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