09 Марта 2021
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ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Госдума в первом чтении разрешила генпрокурору и его замам блокировать контент в сети без решения суда

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает генпрокурору и его заместителям блокировать экстремистский контент в сети (в том числе в интернет-СМИ) без решения суда. Депутаты одобрили документ единогласно.

Примечательно, что авторы законопроекта не смогли ответить на вопрос о том, что будет, если прокурор заблокирует контент, а суд его потом не признает экстремистским. За вариант, когда "ошибочка вышла", не предусмотрено даже извинение перед заблокированным ресурсами.

Законопроект представлял Андрей Альшевских ("Единая Россия"), он напомнил, что документ разработала комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По словам Альшевских, сейчас предусмотренная законом процедура блокировки слишком длинная – в среднем два месяца.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный поинтересовался, какую ответственность будет нести прокурор, если контент в итоге не будет признан судом экстремистским? Оказалось, что никакой ответственности не предусмотрено: Альшевских предложил вносить поправки ко второму чтению, если хочется наказания для прокуроров. Но вообще депутат даже оскорбился, мол, почему представителей правоохранительных органов априори подозревают в принятии неправильных решений?

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Госдума в первом чтении разрешила генпрокурору и его замам блокировать контент в сети без решения суда

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Теги: блокировка контента, сми, генеральный прокурор, андрей альшевских



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