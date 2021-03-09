09 Марта 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: Кабмин в целом контролирует ситуацию с ценами на продукты

Правительство в целом держит под контролем ситуацию с ростом цен на продукты питания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, - цитирует его ТАСС. - Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов".

Отметим, ранее выяснилось, что россияне считают фиктивной "заморозку" цен на социально значимые продукты. Согласно опросу, 69% граждан считают, что указ президента о регулировании цен не работает. Только 13% респондентов считают, что указ помог стабилизировать цены на основные продукты питания в январе-феврале.

По данным аналитиков, годовой рост цен на продовольственные товары в России в январе, когда действовала "заморозка", оказался максимальным за последние пять лет.

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Песков: Кабмин в целом контролирует ситуацию с ценами на продукты

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Теги: дмитрий песков, цены на продукты, правительство



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