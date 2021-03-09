В Тюмени иномарка врезалась в жилой дом, есть пострадавшие

"Шкода октавиа" протаранила жилой дом на перекрёстке Интернациональная и Парковая в Тюмени, сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД.

"Шкода" ехала по главной дороге, по Интернациональной, когда со второстепенной дороги наперерез ей выехал автомобиль "Тойота Хайлендер". Избегая столкновения с внедорожником, водитель "Шкоды" вырулил в сторону, автомобиль врезался в дом. 40-летний водитель "Тойоты" уехал с места ДТП.

Чтобы догнать его, 27-летний водитель "Шкоды" остановил учебный автомобиль одной из автошкол, водитель которого стал очевидцем аварии. Весте с инструктором он поехал за внедорожником. Заметив преследователей, "Тойота" развернулась и возвратилась на место ДТП. На её водителя составлен протокол.

В аварии пострадали ехавшие в "Шкоде" водитель, годовалая, 25- и 27-летние пассажиры. Взрослые уже отпущены из больницы, девочка с серьезной травмой головы продолжает лечение. Водитель "Тойоты Хайлендер" в минувшем году 19 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, три раза – за проезд перекрестка на "красный".