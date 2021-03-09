В Челябинске экс-чиновницу минздрава, обвиняемую в получении взятки, отпустили из-под домашнего ареста

Центральный районный суд изменил меру пресечения экс-начальнице управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арине Устюговой с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Сегодня в суде стартовал процесс по уголовному делу бывшей чиновницы. Ее обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, она получила от территориального коммерческого менеджера крупной компании 512 тыс. руб. за предоставление персональных данных пациентов с заболеванием "спинальная мышечная атрофия" (СМА), нуждающихся в лекарственном препарате "Спинраза". Именно эта компания является производителем данного лекарства.

Напомним, чиновница была задержана 15 декабря 2020 г. при получении взятки. Обвиняемая вину признала в полном объеме. На имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 млн руб. наложен арест.

Следующее заседание назначено на 22 марта.