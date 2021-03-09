09 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР
дмитрий мезенцев губернатор иркутской области (2011) | Фото: club-rf.ru

Посол России объяснил отказ от личной встречи с белорусской оппозицией

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев объяснил, почему отказался от встречи с представителями белорусской оппозиции.

По его словам, российские дипломаты не готовы к диалогу с силами, нацеленными на "подрыв государственных устоев".

В интервью РБК Мезенцев уточнил, что просьбу о встрече представители оппозиции направляли ему лично. Среди тем обозначались "направления взаимодействия так называемого Координационного совета" с РФ, пояснил он.

В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности пообещал, что в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны.

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Посол России объяснил отказ от личной встречи с белорусской оппозицией

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Теги: белоруссия, оппозиция белоруссии, дмитрий мезенцев



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