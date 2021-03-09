Посол России объяснил отказ от личной встречи с белорусской оппозицией

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев объяснил, почему отказался от встречи с представителями белорусской оппозиции.

По его словам, российские дипломаты не готовы к диалогу с силами, нацеленными на "подрыв государственных устоев".

В интервью РБК Мезенцев уточнил, что просьбу о встрече представители оппозиции направляли ему лично. Среди тем обозначались "направления взаимодействия так называемого Координационного совета" с РФ, пояснил он.

В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности пообещал, что в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны.