09 Марта 2021
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Политика Приволжский ФО
(2006) | Фото: wgeo.ru

Врио главы Мордовии назвал "довольно критической" ситуацию в республике

Бездействие чиновников в Мордовии довело республику до критической ситуации, а председатель правительства якобы "самоустранился" от решения насущных проблем. Так считает сам врио главы региона Артем Здунов.

"Что касается отставки правительства, конечно, мы пытались совместно обдумать пути выхода из кризиса. Я бы все-таки назвал эту отставку, по большей части, именно отставкой председателя правительства… В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике. На сегодняшний день ситуация в регионе действительно критическая", - приводит его слова РИА "Новости".

Правительство Мордовии было отправлено в отставку ещё в конце февраля. Однако министры, которые якобы довели дело до кризиса, до сих пор остаются на своих постах, только на положении временно исполняющих обязанности.

Напомним, в январе глава Бурятии Алексей Цыденов также отправил в отставку правительство республики. Он объяснил это необходимостью "структурных" изменений, однако на тот момент все "опальные" министры также сохранили свои посты, усидев на них в качестве врио.

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Врио главы Мордовии назвал "довольно критической" ситуацию в республике

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Теги: Мордовия, кризис, Здунов



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