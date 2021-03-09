09 Марта 2021
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Экономика В России Москва
смартфон (2019) | Фото: PxHere

Госдума во втором чтении одобрила штрафы до 200 тысяч за отсутствие российского ПО на гаджетах

Госдума во втором чтении приняла поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы за продажу гаджетов без предустановленных на них российских приложений. Речь идет пока о смартфонах, компьютерах/планшетах/ноутбуках и Smart-телевизорах.
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Согласно документу, рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор. Размер административного штрафа для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц от 50 тыс. до 200 тыс. руб.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен 10 марта. Сам закон о предустановке приложений неоднократно переносился, он должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

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Госдума во втором чтении одобрила штрафы до 200 тысяч за отсутствие российского ПО на гаджетах

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Теги: смартфон, smart tv, планшет, российское по, приложение



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