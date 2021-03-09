Новым заместителем уральского полпреда стала давняя соратница Якушева

Новым заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе назначена Татьяна Костарева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, соответствующее распоряжение подписал глава Администрации президента России Антон Вайно.

Татьяна Костарева родилась в Тюмени, в 1996 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Работала на различных должностях в мэрии Тюмени, Тюменской областной думе и в аппарате губернатора Тюменской области, когда пост главы региона занимал нынешний полпред Владимир Якушев.

После его назначения министром строительства и ЖКХ РФ в 2018 году Костарева перешла на работу в министерство, впоследствии став заместителем Якушева. Она занимала эту должность до ноября прошлого года.

Заместителем уральского полпреда Татьяна Костарева была назначена 4 марта.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Владимир Якушев отмечал огромную роль женщин в жизни общества.