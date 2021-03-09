09 Марта 2021
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костарева татьяна юрьевна руководитель аппарата губернатора тюменской области (2007) | Фото: Накануне.ru

Новым заместителем уральского полпреда стала давняя соратница Якушева

Новым заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе назначена Татьяна Костарева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, соответствующее распоряжение подписал глава Администрации президента России Антон Вайно.

Татьяна Костарева родилась в Тюмени, в 1996 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Работала на различных должностях в мэрии Тюмени, Тюменской областной думе и в аппарате губернатора Тюменской области, когда пост главы региона занимал нынешний полпред Владимир Якушев.

костарева татьяна юрьевна руководитель аппарата губернатора тюменской области(2008)|Фото: Накануне.ru

После его назначения министром строительства и ЖКХ РФ в 2018 году Костарева перешла на работу в министерство, впоследствии став заместителем Якушева. Она занимала эту должность до ноября прошлого года.

Заместителем уральского полпреда Татьяна Костарева была назначена 4 марта.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Владимир Якушев отмечал огромную роль женщин в жизни общества.

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Новым заместителем уральского полпреда стала давняя соратница Якушева

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Теги: Костарева, Якушев, назначение, полпред



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