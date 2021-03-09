"Госдума ставит себя в неудобное положение": во втором чтении принят законопроект о "просветительской деятельности"

Госдума сегодня во втором чтении приняла так называемый законопроект о просветительской деятельности – поправки к закону "Об образовании".

Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Любовь Духанина заявила: "Мы очень активно обсуждали этот законопроект, поступили замечания и поправки. 17 февраля мы их рассмотрели на комитете, выносим шесть поправок на принятие: добавляем перечень участников просветительской деятельности – это сделано в соответствии с действующим законодательством. Также упорядочивается методическое обеспечение: можно использовать учебники только тех издательств, которые одобрены Минпросвещения".

Шесть поправок было предложено на отклонение, поскольку "они противоречат концепции законопроекта".

Олег Смолин (КПРФ) отметил, что его поправки предложили исключить то, что касается определения "просветительской деятельности". "Никак не были учтены многочисленные замечания комитета. Но это детали. Самое главное – этот подход к просветительской деятельности грубо противоречит российской исторической традиции. Закон не содержит ничего о поддержке просвещения, зато содержит много о запрете его. Тему иностранного влияния можно обсуждать, но просвещение тут не при чем. Госдума ставит себя в неудобное положение", - отметил Смолин. Духанина возразила, что "законопроект ничего не ограничивает, никакого доступа ни к каким знаниям".

Смолин добавил, что школы и вузы теперь захлебнутся в бумажной работе, отчитываясь за свою просветительскую деятельность.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен 16 марта.

Напомним, основной идеей ограничения просветительской деятельности была борьба с искажением истории и с экстремизмом, борьба с негативной оценкой тех или иных исторических событий, а также защита системы традиционных ценностей. Предлагается наделить федеральные органы государственной власти правом контролировать и определять порядок и условия ведения этой просветительской деятельности. Правительство должно определять, какие договоры о международных проектах и связях подлежат утверждению и т.д. Между тем против законопроекта выступала Академия наук и многие общественные деятели, так как документ, по их мнению, подразумевает широкое поле для запретов.