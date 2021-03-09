Европарламент снял депутатскую неприкосновенность с Пучдемона

Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще двух каталонских политиков — Тони Комина и Клару Понсати.

Как сообщает Reuters, голоса были отданы однозначно в пользу такого решения. Это позволит возобновить процесс об экстрадиции в Испанию, где бывших политиков ждет тюрьма.

Пучдемон возглавлял Каталонию с января 2016 года по октябрь 2017. Он бежал в Бельгию, чтобы избежать ареста за проведение референдума и одностороннее провозглашение независимости.

В 2019 году Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии. Перед этим Верховный суд Испании вынес жесткие приговоры (от 9 до 13 лет тюрьмы) девяти лидерам движения за независимость Каталонии. Решение суда вызвали волну массовых протестов в Барселоне (столица Каталонии) и разговоры о новом референдуме.