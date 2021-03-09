Цифровизация образования уничтожает образ будущего - бывший офицер ГРУ

Режиссер и тележурналист, бывший офицер ГРУ МО СССР Роман Газенко заявил, что цифровое "образование" убивает мышление детей. Об этом он рассказал на международной конференции по проблемам цифровизации образования в Москве, сообщает институт общественного уполномоченного по защите семьи.

В 1980-е гг., сообщил Газенко, японские и немецкие ученые сделали важнейшее открытие - что кортикальная система мозга, то есть материальный носитель сознания, формируется на лингвистической основе . Речь, то есть "язык в звуке", формирует представление личности ребенка о своем месте в мире по формуле "субъект-объект". Сам же язык разделяется на две большие группы: активный и пассивный виды лингвистической деятельности. Активным является речь и письмо, пассивным - слушание и чтение.

"Активный запас, то есть способность личности не только воспринимать, но и ретранслировать сигналы (становиться субъектом), усваивается только через тренировку активных видов речевой деятельности . Как было в советской школе? На диктанте мы слушали и писали. Пока ребенок не написал, он эту категорию не усвоил. Можно прочитать всего Льва Толстого, но с точки зрения интеллекта это не даст ничего", - рассказал Газенко.

При цифровом обучении детей лишили ручки и письма от руки, то есть они не формируются как активные личности, а пассивно воспринимают все, что с ними делают, становясь "цифровыми рабами".

"Ускоренное развитие цифровых технологий входит в противоречие с естественным ходом развития сознания и с базовыми традиционными методами образования и воспитания. Этот эксперимент – война, объявленная ребенку, в которой шансов на победу у него нет, если он не будет поддержан. У народа с таким образованием нет будущего, потому что отсутствие активного словарного запаса не дает возможность формировать образ будущего – это основная функция развитого сознания ", - подчеркнул бывший офицер.

Он назвал цифровое "образование" социальным фашизмом, поскольку идет разделение на господ и "цифровых рабов".

Ранее экс-министр просвещения Ольга Васильева заявила, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления.