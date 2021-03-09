В Челябинской области КамАЗ столкнулся с грузовым поездом

В Челябинской области КамАЗ столкнулся с грузовым поездом. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮУЖД.

Инцидент произошел 9 марта на перегоне Ишалино – Ессаульская Южно-Уральской железной дороги. Водитель КамАЗа выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. На график движения поездов происшествие не повлияло.