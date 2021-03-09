На Среднем Урале ищут виновных в загрязнении реки Пышма

На Среднем Урале прокуратура проверила информацию о новом загрязнении реки Пышма. Факты подтвердились, возбуждено уголовное дело.

Напомним, в феврале в СМИ появились сведения о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма на территории Белоярского городского округа. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзором ведомстве, было установлено, что неизвестными сделан слив вредных продуктов хозяйственной деятельности на почву с последующим стеканием в реку в поселке Белоярский. Это повлекло загрязнение земель и причинение вреда окружающей среде.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде). Расследование находится на контроле прокуратуры.