Закон о комплексной застройке одобрен свердловскими депутатами на заседании комитета

Члены комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского заксобрания одобрили резонансный проект закона "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области". Документ был принят на сегодняшнем заседании. Об этом Накануне.RU рассказал председатель комитета Валентин Лаппо.

"Обсудили проект. Он содержит общие положения рамочного характера. В частности, например, распределить полномочия между органами власти. Приняли сразу в трех чтениях. Рекомендуем заксобранию принять документ", - сказал глава комитета.

Ожидается, что законопроект будет принят на большом заседании свердловского заксобрания уже 16 марта.

Напомним, что федеральную версию закона уже ряд депутатов и экспертов назвали социально опасной. Документ предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций. Ряд экспертов утверждают, что принятие закона полностью развяжет руки муниципальной власти в вопросе реновации, а также усложнит возможность жителям бороться за свои права, в случае несогласия с предоставлением альтернативного жилья после расселения дома.