09 Марта 2021
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Политика В России Москва
Олег Нилов, депутат Госдумы (2017) | Фото: metronews.ru

В Госдуме предложили внести в Уголовный кодекс статью о политическом мошенничестве

Политические выступления в Госдуме становятся все горячее. Зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сегодня поддержал идею Вячеслава Володина об ответственности депутатов за предвыборные обещания и предложил ее "внимательно рассмотреть и обсудить".

Представитель "Справедливой России – За правду" Олег Нилов пошел дальше и предложил ввести в Уголовный кодекс статью о политическом мошенничестве – для тех, кто не придерживается своих предвыборных обещаний.

Напомним, ранее спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин предложил подумать над юридическим закреплением обязательств депутатов перед избирателями. "Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями. Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать. Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге в том числе повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной", - сказал он.

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В Госдуме предложили внести в Уголовный кодекс статью о политическом мошенничестве

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Теги: госдума, предвыборная кампания, мошенничество



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