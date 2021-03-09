09 Марта 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: pasmi.ru

Депутат считает, что в Прикамье коррупция как везде

Для того, чтобы снизить число коррупционных преступлений, необходимо увеличить сроки для взяточников, повышать правовую грамотность населения и гораздо активней освещать эту проблему. Об этом Накануне.RU сообщил депутат заксобрания Пермского края Олег Постников.

"Взяточники должны наказываться очень жестко, и, скорее всего, необходимо увеличить сроки за взятки. Я не знаю, каким образом составлялась статистика, по которой вышло, что Пермский край - коррупционный регион, потому что на моей практике как депутата, а ранее - бизнесмена - я не сталкивался с фактом взяток. Не было прямых предложений, чтобы за деньги оказывать какие-то услуги. И сомневаюсь, что Пермь отличается от других регионов РФ, если смотреть по судебным делам или новостям. Пермь крайне редко фигурирует, в отличие от регионов, близких к столице. Второе, мы же понимаем, что взятка - это двухсторонний процесс. Нужно повышать правовую грамотность, чтобы люди понимали, что не все решается взяткой. Кроме того, люди от которых зависит какое-либо решение, тоже должны понимать, что возмездие за взятку неизбежно. Кошмарить чиновников проверками - тоже не выход, потому что это будет отвлекать их от основных процессов. Просто дела, которые идут в закрытом режиме надо предавать максимальной огласке", - сообщил депутат.

В качестве примера он привел ситуацию с бывшим руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Напомним, Кожевников был арестован по делу о взяточничестве. Его и его подчиненную – старшего судебного пристава обвиняют в получении двух взяток в составе группы по предварительному сговору. В случае с Кожевниковым речь идет о двух эпизодах, с его подчиненной – об одном. По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 г. фигуранты получили взятку в 550 и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу человека, давшего деньги. Пристав ранее уже арестована по другому уголовному делу, сейчас они объединены. В январе он вышел на свободу - суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Своей вины Кожевников не признает.

Депутат Олег Постников заявил, что подобные процессы должны освещаться СМИ куда более активно. "Об этом деле говорят, в основном, деловые издания", - прокомментировал парламентарий.

Напомним, Пермский край по итогам прошлого года вошел в число лидеров по количеству зарегистрированных фактов взяточничества. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Виктор Балдин в интервью РИА "Новости".

По его словам, в числе лидеров оказались Москва, Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

По данным прокуратуры Прикамья, больше всего коррупционных преступлений было выявлено в Ленинском районе Перми, Краснокамске, Кизеле и Чердыни.

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Депутат считает, что в Прикамье коррупция как везде

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Теги: взятка, регионы, Пермский край, коррупция



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