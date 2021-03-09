Жириновский возмутился выбором песни от России на конкурс "Евровидение"

Владимир Жириновский раскритиковал выбор российского представителя на конкурс "Евровидение-2021".

Выступая на пленарном заседании Госдумы, лидер ЛДПР заявил, что песня певицы Манижи его возмутила.

"Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России, - заявил Жириновский. - "Сын без отца, дочь без отца...". Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня? Что о нас подумают европейцы".