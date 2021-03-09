Внесен законопроект об обязанности граждан покинуть свое жилище при угрозе возникновения ЧС

На днях в Госдуму Правительством был внесен законопроект, расширяющий полномочия федеральных, региональных, муниципальных властей и руководства отдельных организаций по эвакуации граждан с любой территории, на которой будет объявлена "угроза возникновения ЧС".

Согласно проекту, граждане будут обязаны "эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации". Обращает на себя внимание одна из целей - "способствовать оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий". То есть эвакуировать людей обязаны власти, но также обязаны эвакуироваться сами люди. Это создает опасность не только неразберихи и паники, но и снижает ответственность для властей.

При этом законопроект разработан во исполнение поручений президента РФ от 28 сентября 2019 года, одно из которых касалось "возможности принудительной эвакуации граждан из зоны ЧС по решению комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС". Правительство же незаметно расширило требование и распространило его на случай просто угрозы возникновения ЧС, которое носит неопределенный характер. Это опасное для прав граждан требование - у Правительства появляется право насильно эвакуировать людей , если оно сочтет, что где-то есть "угроза возникновения ЧС".

Несмотря на благовидный предлог, проект противоречит Конституции РФ, согласно которой гарантируется право на неприкосновенность жилища без решения суда. Отныне оно может стать "прикосновенным", например под предлогом коронавируса.

Историк Андрей Фурсов, анализируя книгу основателя Давосского форума Клауса Шваба "Ковид-19: Великое обнуление", отмечал, что целью мировой правящей верхушки является отмена частной и даже личной собственности граждан и лишение их всего. Нынешний законопроект соответствует этим планам и "обнуляет" Конституцию РФ в части неприкосновенности жилища, как ранее было проделано с правом на свободное передвижение.