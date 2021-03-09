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Происшествия В России Москва
Павел Буре (2017) | Фото: khl.ru

Свидетелем по делу о стрельбе в "Москва-Сити" выступит хоккеист Павел Буре

В суде по делу о перестрелке, произошедшей в 2017 году в "Москва-Сити", в качестве свидетеля выступит российский хоккеист Павел Буре, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, знаменитый спортсмен был среди гостей, приглашенных в тот день в башню ОКО на юбилей бизнесмена Дмитрия Павлова.

Отмечается, что почти все записи с камер видеонаблюдения были удалены спустя несколько часов после инцидента, поэтому показания свидетелей по этому делу играют ключевую роль.

Напомним, в ноябре 2017 года между личными охранниками другого предпринимателя Гавриила Юшваева, охранниками и сотрудниками Росгвардии вспыхнула ссора, которая закончилась стрельбой. Был убит один человек и ранены пятеро. Зачинщиками конфликта следствие считает телохранителей Юшваева.

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Свидетелем по делу о стрельбе в "Москва-Сити" выступит хоккеист Павел Буре

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Теги: москва-сити, павел буре, перестрелка в москва-сити



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