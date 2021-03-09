09 Марта 2021
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хаски собака (2014) | Фото: Накануне.RU

Полиция задержала уральца, который самовольно взялся отстреливать бездомных собак

На Среднем Урале полицейские задержали стрелявшего из ружья по бездомной собаке.
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Все произошло 7 марта на пустыре рядом с бывшим Новоалапаевским металлургическим заводом. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по подозрению в стрельбе по животному сыщики задержали местного жителя - неоднократно судимого Александра. Мужчина нигде официально не трудоустроен.

"У данного гражданина богатое криминальное прошлое. За плечами задержанного четыре судимости, среди них - по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, организованной группой", по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж" и две судимости по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц". Оперуполномоченные уголовного розыска при осмотре его жилья изъяли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра.

Как и большинство нарушителей закона в сфере оборота оружия, он пояснил, что буквально накануне расстрела собаки нашел его в лесу. Свою лютую ненависть к четвероногим друзьям человека объяснил тем, что они бросаются на людей. Проезжая по дороге на личной машине "Нива", он увидел пса, подошел к нему и хладнокровно открыл огонь на поражение. После чего так же хладнокровно сел за руль и ретировался", - рассказал полковник Горелых.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

По его сведениям, зоозащитники подобрали раненую собаку и отвезли ее в ветклинику в Екатеринбург. Сейчас ей оказывают необходимую помощь.

"В отношении истребителя животных в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений" и статье 222 УК РФ - "Незаконное хранение оружия". Изъятый "ствол" представители МВД направили на экспертизу для проверки на причастность к иным ранее совершенным преступлениям", - добавил Валерий Горелых.

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Полиция задержала уральца, который самовольно взялся отстреливать бездомных собак

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Теги: полиция, собака, отстрел, Средний Урал



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