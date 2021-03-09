Дума Перми может лишиться права утверждать первого замглаву города

Временно исполняющий обязанности главы Перми Алексей Демкин внес на рассмотрение в гордуму проект, по которому городской парламент может потерять право согласовывать назначение первого заместителя главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ "О признании утратившим силу решения № 193 "Об утверждении положения о порядке согласования Пермской городской думой назначения кандидатуры на должность первого заместителя главы администрации города Перми" будет рассмотрен парламентариями на ближайшем пленарном заседании думы в апреле. Сам текст опубликован на сайте думы.

"Ъ" сообщает, что порядок согласования первого замглавы Перми меняется в связи с предписанием городской прокуратуры.