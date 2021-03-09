На Южном Урале начальника почты осудили за присвоение более 380 тысяч рублей

В Карабаше начальник почтового отделения осуждена за присвоение денежных средств в размере более 380 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В период с июня по ноябрь 2019 года осужденная похитила денежные средства, полученные от продажи товаров, за оказанные услуги, а также предназначавшихся для социальных выплат, на общую сумму свыше 380 тыс. руб.

Вину женщина признала полностью. Суд приговорил ее к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. также с нее взыскана сумма причиненного ущерба.