Немецкий профессор заявил о разрушительном влиянии гаджетов на ум и здоровье детей

Профессор психиатрии Ульмского университета, директор центра нейронауки Психиатрической университетской клиники в Ульме Манфред Шпитцер заявил о разрушительном влиянии гаджетов на ум и здоровье детей. Об этом он рассказал по видеосвязи на международной конференции по проблемам цифровизации образования в Москве, сообщает институт общественного уполномоченного по защите семьи.

По его словам, у детей нарушается осанка, появляется лишний вес, повышается кровяное давление, нарушается сон, теряется концентрация. Особый вред причиняется глазам.

"В человеческом глазе есть особый механизм роста, который работает до тех пор, пока глаз не начинается четко видеть. Но если ребенок постоянно смотрит на расположенные близко предметы, тогда точка фокуса постоянно оказывается далеко за пределами зрения, и у него развивается близорукость. Если глаза с детства развиваются неправильно, повышаются риски слепоты начиная с 50-60 лет. В Китае быстро обратили внимание на эту проблему и издали запрет на использование смартфонов в школах", - рассказал Шпитцер.

Использование электронных устройств повышает уровень страха, агрессии, депрессивности, снижает эмпатию, уровень удовлетворенности жизнью, провоцирует возникновение различных зависимостей. Перед отходом ко сну дети не должны использовать цифровые приборы.

"Мы также проводили сравнение работы мозга после приема и зависимости от наркотиков, сравнивая это с цифровой зависимостью, в частности от пользования соцсетью Facebook. Эффекты совершенно идентичны: чем дольше пользуется человек соцсетью, тем более ухудшается его настроение и чувство удовлетворенностью жизнью, тем больше хочется там оставаться", - подчеркнул профессор.

Он сослался на данные из США, что среди активных пользователей соцсетей риск самоубийства повышается на 30% у мужчин и на 100% у женщин.

Интересное мнение было высказано о смартфонах. Если даже он лежит на столе выключенный, он все равно отвлекает внимание ребенка и мешает заниматься. А постоянное использование гаджетов снижает успеваемость, особенно по математике. (Показательно, что "цифровизатор" Герман Греф выступает против физико-математических школ.)

Шпитцер подчеркнул, что при обучении любые цифровые приборы должны быть привязаны к учителю, а не наоборот, как происходит сейчас. И в ближайшей перспективе учителей вообще могу отменить, чтобы окончательно оглупить детей, сделав их ничего не понимающими рабами интернет-гигантов.

Ранее профессор нейробиологии Норвежского университета естественных и технических наук Одри ван дер Меер отмечал, что при цифровом обучении, когда детей лишают тетрадей, ручек и письма от руки, заменяя это на экран, мозг ребенка не развивается. Детям в раннем возрасте необходимо что-то раскрашивать, руками перебирать маленькие объекты, передвигать кусочки головоломок и т.п., то есть развивать мелкую моторику, которая требует четкой координации головы, глаз и рук. При цифровом же "обучении" ребенок полноценно не познает мир и отстает в развитии. По мнении экс-министра просвещения Ольги Васильевой, цифровизация обучения вообще приводит к атрофии мышления.

О пагубном влиянии на здоровье детей дистанционно-цифрового "образования" свидетельствовали данные НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ. При этом гигиенические нормативы делают такой режим практически невозможным. Поэтому новые СанПиНы в образовании подогнали под цифровизацию и дистант, а на здоровье детей просто махнули рукой.