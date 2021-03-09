"СибурТюменьГаз" закончила утилизацию углеводородов на месте возгорания Оби в Югре

К вечеру 8 марта "СибурТюменьГаз" закончил в зоне возгорания нефтепродуктов на реке Обь "уборку" углеводородов, сообщили Накануне.RU в компании.

"На 22.00 8 марта "СибурТюменьГаз" прекратил выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига при снижении давления до уровня 0.1 атм. На Оби есть точечное остаточное тление на снегу. Для безопасности населения и недопущения случаев выхода на лёд берега реки контролируются сотрудниками службы безопасности предприятия и оперативными службами Нижневартовского района. В ближайшее время, в координации с надзорными органами, планируется приступить к обследованию участка газопродуктопровода", - уточнили в организации.

Напомним, 6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). После произошло возгорание.

"Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведется мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", - сообщили тогда в "СибурТюменьГазе".