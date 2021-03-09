Начальник УМВД взял на контроль инцидент с попыткой похищения журналиста

Полиция Екатеринбурга отреагировала на попытку похищения журналиста ИА Regnum Дмитрия Красноухова. Расследование инцидента взято на контроль главой УМВД по Екатеринбургу. Как рассказал Накануне.RU депутат екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков, он попросил об этом у заместителя главы полиции Андрея Швыдченко.

"Я попросил взять ситуацию на контроль. Думаю, что нужно особо отнестись к этому. Люди представляются сотрудниками полиции и начинают угрожать. Думаю, что пытались похитить для того, чтобы ограбить", - заявил депутат.

Швыдченко также отметил, что на самом деле инцидент с Красноуховым выглядит несколько иначе, чем в обстоятельствах, изложенных в СМИ.

Данные будут обнародованы после проверки.

Напомним, что инцидент произошел поздно вечером 5 марта. Двое мужчин подошли к журналисту со спины и попытались силой вывести из помещения. Третий человек находился на некотором расстоянии от нападавших. Дмитрия пытались испугать, заявляя, что он якобы является "наркозакладчиком", и угрожали расправой. Ему при этом сказали: "Ты доигрался. Садись в машину". Завязалась потасовка, на шум прибежали сотрудники кафе и неизвестные поспешно покинули заведение.