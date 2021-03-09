В Пензе подросток планировал расстрелять одноклассников из ружья деда

В Пензе задержали 16-летнего подростка, который собирался расстрелять одноклассников из ружья своего деда.

Как сообщает телеграм-канал Baza, "колумбайнер" из села Верхний Ломов рассказывал в социальной сети, что одноклассники относятся к нему "без должного уважения" и он собирается их "наказать". Юноша написал, что дома у него есть старое ружье деда, порох он собирался взять у дяди.

О планах школьника узнали в полиции, после чего его задержали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Приготовление к убийству" и "Террористический акт".

В сентябре прошлого года 15-летний подросток из Красноярского края признался в подготовке теракта в школе. Подозреваемый собрал четыре взрывных устройства и хранил их в нежилом помещении.