Время обучения зачтут в трудовой стаж для работников профессий, имеющих право на досрочную пенсию

Правительство упростило процедуру досрочного выхода на пенсию для нескольких профессий: учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и др. Постановление о расширении учета их трудового стажа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

"Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.