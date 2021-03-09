Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на товары и услуги

В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Правительство надеется таким образом "наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимых продуктов и вовремя принимать меры для сдерживания цен".

Мониторинг поручено проводить Минэкономразвития, Росстату и ФАС. Обнаружив скачок цен, превышающий инфляцию, эти ведомства будут направлять рекомендации в правительство.

Михаил Мишустин сегодня распределил за разными министерствами и ведомствами мониторинг разных групп товаров и услуг.

Так, Минсельхоз будет следить за продуктами питания и табачными изделиями (12 позиций). У Минпромторга – потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава – медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры – за услуги связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения – за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки – за услуги высшего образования.

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях.

Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.

Напомним, ранее в правительстве была создана рабочая группа по мониторингу цен на социально значимые товары. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.