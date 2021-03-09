Аксенов допустил "неприятные графики" подачи воды в турсезон в Крыму

Власти Крыма просят курортные регионы подготовить доклады по работе в предстоящий туристический сезон, исходя из худшей ситуации с водой.

"До следующего штаба определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений снабжения населения в курортный сезон, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов. - Возможно, график будет достаточно неприятный, тем не менее, он должен позволить нам провести курортный сезон, продержаться, дать людям заработать".

По его словам, ситуацию из-за засухи не смогут исправить даже обильные осадки, передает "Интерфакс".

Кроме того, глава Крыма опроверг информацию о подаче воды отелям и санаториям Ялты сверх графика, установленного для жителей курорта.

Ранее правительство разработало и приняло план по обеспечению Крыма и Севастополя водой. В плане 14 пунктов, он рассчитан до 2024 года. Стоимость его составит 48 млрд рублей. Большой изъян проекта в том, что он не решит проблему водоснабжения полуострова навсегда – только до тех пор, пока и дополнительных 309 тыс. кубометров воды в сутки не перестанет хватать.