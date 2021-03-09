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Происшествия Свердловская область
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Банкиров из Нижнего Тагила судят за фальсификацию финансовых документов

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшего председателя совета директоров одного из банков Нижнего Тагила, председателя правления, а также начальника кредитного отдела. В зависимости от роли каждого их обвиняют в фальсификации финансовых документов отчета и отчетности финансовой организации, а также в подстрекательстве.
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Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, в августе 2017 года председатель совета директоров приобрел за счет средств банка векселя у московской фирмы на общую сумму более 70 млн руб. Это ухудшило финансовое положение банка в связи возникновением обязательств по резервированию капитала кредитной организации, и, как следствие, стало основанием для введения временной администрации.

Как показало расследование, чтобы не допустить этого, при подстрекательстве руководителя его коллеги-соучастники предоставляли в ответственное подразделение Центрального банка РФ недостоверные финансовые отчеты, не отражая в них сведения о приобретении ценных бумаг. Впоследствии все это вскрылось и было возбуждено уголовное дело.

На имущество обвиняемых, в том числе автомобили "Тойота Лэнд Крузер" и "Инфинити ФХ 37", был наложен арест. Скоро дело банкиров будет направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

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Банкиров из Нижнего Тагила судят за фальсификацию финансовых документов

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Теги: банкиры, суд, дело, Нижний Тагил



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