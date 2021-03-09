Впервые за полгода в России выявлено меньше 10 тысяч новых случаев COVID-19
За последние сутки в России выявлено 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 931 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1066
Санкт-Петербург - 941
Московская область - 523
Нижегородская область - 373
Ростовская область - 262
Воронежская область - 260
Самарская область - 260
Иркутская область - 204
Саратовская область - 175
Свердловская область - 156
Челябинская область - 152
Пермский край - 151
Волгоградская область - 145
Красноярский край - 141
Краснодарский край - 137
Республика Башкортостан - 133
Ленинградская область - 131
Тверская область - 130
Пензенская область - 128
Алтайский край - 122
Архангельская область - 115
Курская область - 115
Кировская область - 115
Ярославская область - 112
Тульская область - 111
Вологодская область - 110
Республика Карелия - 107
Новосибирская область - 104
Тамбовская область - 103
Ульяновская область - 102
Липецкая область - 98
Республика Бурятия - 97
Белгородская область - 93
Ханты-Мансийский автономный округ - 92
Забайкальский край - 91
Псковская область - 89
Калужская область - 89
Брянская область - 85
Омская область - 84
Астраханская область - 83
Владимирская область - 81
Орловская область - 79
Тюменская область - 76
Мурманская область - 75
Оренбургская область - 75
Удмуртская Республика - 74
Республика Коми - 73
Приморский край - 73
Калининградская область - 70
Кабардино-Балкарская Республика - 66
Смоленская область - 63
Ставропольский край - 62
Рязанская область - 61
Ивановская область - 60
Курганская область - 58
Республика Крым - 58
Кемеровская область - 54
Хабаровский край - 53
Новгородская область - 52
Республика Татарстан - 51
Севастополь - 45
Костромская область - 45
Республика Чувашия - 45
Республика Мордовия - 40
Республика Дагестан - 38
Республика Саха (Якутия) - 37
Ямало-Ненецкий автономный округ - 34
Томская область - 32
Амурская область - 28
Республика Калмыкия - 27
Республика Северная Осетия-Алания - 25
Республика Марий Эл - 24
Камчатский край - 22
Карачаево-Черкесская Республика - 21
Республика Хакасия - 18
Республика Адыгея - 13
Сахалинская область - 12
Республика Ингушетия - 12
Чеченская Республика - 11
Еврейская автономная область - 6
Магаданская область - 5
Республика Тыва - 4
Ненецкий автономный округ - 1
Республика Алтай - 1