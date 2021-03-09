09 Марта 2021
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Общество В России Москва
Госпиталь для больных коронавирусом, гинекологическое отделение, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Впервые за полгода в России выявлено меньше 10 тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 931 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 1066

Санкт-Петербург - 941

Московская область - 523

Нижегородская область - 373

Ростовская область - 262

Воронежская область - 260

Самарская область - 260

Иркутская область - 204

Саратовская область - 175

Свердловская область - 156

Челябинская область - 152

Пермский край - 151

Волгоградская область - 145

Красноярский край - 141

Краснодарский край - 137

Республика Башкортостан - 133

Ленинградская область - 131

Тверская область - 130

Пензенская область - 128

Алтайский край - 122

Архангельская область - 115

Курская область - 115

Кировская область - 115

Ярославская область - 112

Тульская область - 111

Вологодская область - 110

Республика Карелия - 107

Новосибирская область - 104

Тамбовская область - 103

Ульяновская область - 102

Липецкая область - 98

Республика Бурятия - 97

Белгородская область - 93

Ханты-Мансийский автономный округ - 92

Забайкальский край - 91

Псковская область - 89

Калужская область - 89

Брянская область - 85

Омская область - 84

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Владимирская область - 81

Орловская область - 79

Тюменская область - 76

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Оренбургская область - 75

Удмуртская Республика - 74

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Кабардино-Балкарская Республика - 66

Смоленская область - 63

Ставропольский край - 62

Рязанская область - 61

Ивановская область - 60

Курганская область - 58

Республика Крым - 58

Кемеровская область - 54

Хабаровский край - 53

Новгородская область - 52

Республика Татарстан - 51

Севастополь - 45

Костромская область - 45

Республика Чувашия - 45

Республика Мордовия - 40

Республика Дагестан - 38

Республика Саха (Якутия) - 37

Ямало-Ненецкий автономный округ - 34

Томская область - 32

Амурская область - 28

Республика Калмыкия - 27

Республика Северная Осетия-Алания - 25

Республика Марий Эл - 24

Камчатский край - 22

Карачаево-Черкесская Республика - 21

Республика Хакасия - 18

Республика Адыгея - 13

Сахалинская область - 12

Республика Ингушетия - 12

Чеченская Республика - 11

Еврейская автономная область - 6

Магаданская область - 5

Республика Тыва - 4

Ненецкий автономный округ - 1

Республика Алтай - 1

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Впервые за полгода в России выявлено меньше 10 тысяч новых случаев COVID-19

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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