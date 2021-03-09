В Конгрессе США потребовали объяснить отсутствие санкций по "Северному потоку-2"

В США конгрессмены обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, потребовав объяснений, почему Вашингтон до сих пор не ввел санкции против компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток – 2".

В письме группа республиканцев заявила, что "решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями".

Также конгрессмены настаивают на передаче списка компаний, против которых могут быть введены санкции, так как в настоящее время идет работа над проектом, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что США в случае необходимости примут новые меры против строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, внешнеполитическое ведомство страны ранее направило в Конгресс США доклад со списком юрлиц, которые участвуют в строительстве трубопровода.