09 Марта 2021
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Политика За рубежом
конгресс США, (2015) | Фото: gazeta.ru

В Конгрессе США потребовали объяснить отсутствие санкций по "Северному потоку-2"

В США конгрессмены обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, потребовав объяснений, почему Вашингтон до сих пор не ввел санкции против компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток – 2".

В письме группа республиканцев заявила, что "решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями".

Также конгрессмены настаивают на передаче списка компаний, против которых могут быть введены санкции, так как в настоящее время идет работа над проектом, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что США в случае необходимости примут новые меры против строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, внешнеполитическое ведомство страны ранее направило в Конгресс США доклад со списком юрлиц, которые участвуют в строительстве трубопровода.

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В Конгрессе США потребовали объяснить отсутствие санкций по "Северному потоку-2"

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Теги: северный поток-2, санкции, конгресс



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