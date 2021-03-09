Суд в Челябинске рассмотрит жалобу на арест вице-мэра Извекова, обвиняемого в получении взятки

Челябинский областной суд 10 марта рассмотрит апелляционную жалобу на арест вице-мэра Челябинска Олега Извекова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Олега Извекова обвиняют в получении взятки. Он был задержан 18 февраля. По версии следствия, в 2020 г. он получил 450 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта стоимостью 3,5 млн руб. на поставку и монтаж систем дистанционного определения температуры человека в помещениях МФЦ города.

19 февраля по решению суда Извеков заключен под стражу на два месяца.