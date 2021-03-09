Китайские власти призвали Россию вместе бороться с COVID-19 и "политическим вирусом"

Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И заявил о необходимости совместной российско-китайской борьбы "против новой коронавирусной инфекции и политического вируса". Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

"Китай и Россия всегда играют стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. В условиях небывалой серьезной эпидемии Китай и Россия плечом к плечу стоят вместе, бок о бок взаимодействуют в борьбе против новой коронавирусной инфекции и политического вируса", - цитирует политика "Синьхуа".

"Чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать вперед китайско-российское сотрудничество. Китай и Россия, как стратегическая опора друг для друга, взаимно предоставляют возможности развития и выступают настоящими партнерами по насущными вопросам мировой повестки дня. Это обусловлено историческим опытом и востребовано велением времени", - заключил Ван И.