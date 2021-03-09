ФАС просят проверить обоснованность повышения платы за вывоз ТКО на Среднем Урале

Свердловское отделение партии "Родина" обратилось к руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому.

Как сообщил Накануне.RU председатель совета регионального отделения партии Валерий Хвостов, главу ФАС просят проверить обоснованность повышения платы за вывоз твердых коммунальных отходов на Среднем Урале.

"Свердловская область вошла в пятерку российских регионов, где в январе 2021 года существенно выросли тарифы на обращение с ТКО. В связи с высокой социальной значимостью темы, прошу Вас инициировать проверку обоснованности повышения платы за вывоз твердых коммунальных отходов", - говорится в обращении на имя Шаскольского.

О реакции главы ФАС пока неизвестно.

Напомним, ранее Региональная энергетическая комиссия установила новые нормативы накопления ТКО для Свердловской области, которые, как выяснилось, ничем не отличаются от старых.