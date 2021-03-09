09 Марта 2021
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Вывоз мусора (2021) | Фото: Накануне.RU

ФАС просят проверить обоснованность повышения платы за вывоз ТКО на Среднем Урале

Свердловское отделение партии "Родина" обратилось к руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому.
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Как сообщил Накануне.RU председатель совета регионального отделения партии Валерий Хвостов, главу ФАС просят проверить обоснованность повышения платы за вывоз твердых коммунальных отходов на Среднем Урале.

"Свердловская область вошла в пятерку российских регионов, где в январе 2021 года существенно выросли тарифы на обращение с ТКО. В связи с высокой социальной значимостью темы, прошу Вас инициировать проверку обоснованности повышения платы за вывоз твердых коммунальных отходов", - говорится в обращении на имя Шаскольского.

О реакции главы ФАС пока неизвестно.

Напомним, ранее Региональная энергетическая комиссия установила новые нормативы накопления ТКО для Свердловской области, которые, как выяснилось, ничем не отличаются от старых.

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ФАС просят проверить обоснованность повышения платы за вывоз ТКО на Среднем Урале

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Теги: ФАС, тарифы, ТКО, Свердловская область



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