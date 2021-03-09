Сидения отваливаются на ходу: в Нижнем Тагиле продолжают ломаться аутсорсинговые "скорые"

Из Нижнего Тагила продолжают приходить новые сведения о поломках машин "скорой помощи" на подстанциях, переведенных на аутсорсинг. В нескольких автомобилях, по данным водителей, сломались сидения. Соответствующие фотографии оказались в распоряжении нашего издания.

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU водитель "скорой помощи" Михаил Смольников, отпали сидения в авто, поставленных компанией ООО "РТ – Социальная сфера".

"Это не единичный случай. Ломается, видимо, потому, что дешевый китайский материал. Непонятно, кто за это будет отвечать - водители или медики. В салон пациентов садят медики. Есть предположение, что за счет водителей будут потом ремонтировать кресла", - негодует сотрудник подстанции № 3 Дзержинского района.

Такие поломки могут вызывать аварийные ситуации во время вызовов.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором машину "скорой помощи" везли на буксире. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в беседе с Накануне.RU обещал разобраться с поломками. Также водители жаловались на низкие температуры в салонах аутсорсинговых авто.