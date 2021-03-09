На трассе М-5 в Челябинской области иномарка столкнулась с фурой

На трассе М-5 в Челябинской области в условиях сильного снегопада иномарка столкнулась с фурой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре Поисково-спасательную службу Челябинской области, авария произошла 8 марта на 1636 км трассы М-5.

В условиях сильного снегопада и скользкого покрытия водитель Шкоды при обгоне столкнулся с встречной фурой Вольво.

Водитель иномарки получил черепно-мозговую травму. Спасатели эвакуировали мужчину и передали медикам.