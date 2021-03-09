В думе Екатеринбурга появилась медицинская фракция

Теперь официально. В думе Екатеринбурга появилась медицинская фракция, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил депутат городской думы Алексей Вихарев.

"Рад сообщить, что в городской думе мы официально создали медицинскую фракцию – депутатскую группу "Помощь и содействие учреждениям здравоохранения города Екатеринбурга", - написал депутат.



Вихарев сообщил, что пока в медицинскую фракцию вошли: Алексей Вихарев, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев и Сергей Мелехин. При этом, депутат отметил, что "на думе рассказал коллегам-депутатам о созданной группе и пригласил всех желающих присоединиться к нашей работе".





"В идеале мы хотим закрепить всех желающих депутатов за каждой больницей в своём округе и оказывать шефскую помощь. Чтоб каждый из нас – депутатов– стал помощником главврачей, медиков, связывал неравнодушный бизнес, органы власти и быстро решал острые проблемы и вопросы. Покупал необходимое: инвалидные кресла, например, или кушетки, аппараты УЗИ, другое медицинское оборудование. Привозил продукты, бахилы, маски. Ускорял проведение необходимого ремонта. Ходил по кабинетам чиновников. Искал спонсоров и просил неравнодушных бизнесменов оказать помощь", - написал депутат.



Отметим, что еще при утверждении думой в должности главы администрации Екатеринбурга Алексея Орлова, депутат Вихарев поднимал вопрос создания медицинской фракции. Орлов поддержал инициативу.

По мнению Вихарева, глава города "прекрасно понимает, что хоть горздрав перешёл в подчинение области, больницы и поликлиники из города никуда не делись".

"Пандемия лишь обострила все накопленные за долгие годы проблемы и болячки, с которыми ежедневно сталкиваются и врачи и пациенты. Нужна совместная работа по поддержке медицины и с депутатским корпусом, и областным правительством, и с бизнесом. И только объединив усилия, мы сможем многого добиться, " - считает Алексей Вихарев.



Разгребать последствия ковида нам всем придётся ещё несколько лет.