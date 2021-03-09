В думе Екатеринбурга появилась медицинская фракция

09 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2007) | Фото: Накануне.RU

В думе Екатеринбурга появилась медицинская фракция

Теперь официально. В думе Екатеринбурга появилась медицинская фракция, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил депутат городской думы Алексей Вихарев.

"Рад сообщить, что в городской думе мы официально создали медицинскую фракцию – депутатскую группу "Помощь и содействие учреждениям здравоохранения города Екатеринбурга", - написал депутат.

Вихарев сообщил, что пока в медицинскую фракцию вошли: Алексей Вихарев, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев и Сергей Мелехин. При этом, депутат отметил, что "на думе рассказал коллегам-депутатам о созданной группе и пригласил всех желающих присоединиться к нашей работе".

алексей вихарев, дума екатеринбурга, здравоохранение(2021)|Фото: vk.com/aleksey.vikharev



"В идеале мы хотим закрепить всех желающих депутатов за каждой больницей в своём округе и оказывать шефскую помощь. Чтоб каждый из нас – депутатов– стал помощником главврачей, медиков, связывал неравнодушный бизнес, органы власти и быстро решал острые проблемы и вопросы. Покупал необходимое: инвалидные кресла, например, или кушетки, аппараты УЗИ, другое медицинское оборудование. Привозил продукты, бахилы, маски. Ускорял проведение необходимого ремонта. Ходил по кабинетам чиновников. Искал спонсоров и просил неравнодушных бизнесменов оказать помощь", - написал депутат.

Отметим, что еще при утверждении думой в должности главы администрации Екатеринбурга Алексея Орлова, депутат Вихарев поднимал вопрос создания медицинской фракции. Орлов поддержал инициативу.

По мнению Вихарева, глава города "прекрасно понимает, что хоть горздрав перешёл в подчинение области, больницы и поликлиники из города никуда не делись".

алексей вихарев, депутат(2021)|Фото: vk.com/aleksey.vikharev

"Пандемия лишь обострила все накопленные за долгие годы проблемы и болячки, с которыми ежедневно сталкиваются и врачи и пациенты. Нужна совместная работа по поддержке медицины и с депутатским корпусом, и областным правительством, и с бизнесом. И только объединив усилия, мы сможем многого добиться, " - считает Алексей Вихарев.

Разгребать последствия ковида нам всем придётся ещё несколько лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В думе Екатеринбурга появилась медицинская фракция

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алексей вихарев, городская дума екатеринбурга, медицинская фракция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети