09 Марта 2021
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Общество В России
водительские права, ДПС (2017) | Фото: mstrok.ru

Банкам предложили предоставить доступ к базе МВД с водительскими правами

Кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать услуги по этому документу.

Речь идет о низкорисковых финансовых услугах, в том числе, обмен валют и оформление микрозайма до 15 тысяч рублей, пишут "Известия".

В феврале законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав был внесен в Госдуму.

Как заявил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, обеспечение доступа к базе МВД с информацией о водительских удостоверениях необходимо с технологической точки зрения, иначе у финансовых организаций не будет возможности проверить подлинность документа.

В ЦБ России поддержали инициативу. Напомним, в банках ранее предупредили о рисках: водительские права проще подделать, а проверить их подлинность труднее.

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Банкам предложили предоставить доступ к базе МВД с водительскими правами

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Теги: банки, кредиты, водительские права



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