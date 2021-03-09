Банкам предложили предоставить доступ к базе МВД с водительскими правами

Кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать услуги по этому документу.

Речь идет о низкорисковых финансовых услугах, в том числе, обмен валют и оформление микрозайма до 15 тысяч рублей, пишут "Известия".

В феврале законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав был внесен в Госдуму.

Как заявил председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, обеспечение доступа к базе МВД с информацией о водительских удостоверениях необходимо с технологической точки зрения, иначе у финансовых организаций не будет возможности проверить подлинность документа.

В ЦБ России поддержали инициативу. Напомним, в банках ранее предупредили о рисках: водительские права проще подделать, а проверить их подлинность труднее.